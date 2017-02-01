У вас есть долги?

Да, у меня квартира (дом, машина) куплена в кредит

Да, взял/а небольшой кредит для приобретения потребительских товаров

Только небольшие долги, которые надо вернуть друзьям или родственникам

Нет, ни у кого взаймы не беру