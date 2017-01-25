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Путин вручил госнаграды Захаровой, Ливанову, Маслякову и певице Заре 0 1097

Торжественная церемония состоялась сегодня, 26 января, в Кремле

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По предварительным данным, обрушилось около 600 квадратных метров конструкций над паровой турбиной

В Москве 26 января из-за погоды объявлен «Желтый» уровень опасности 1 1098

Так, синоптики говорят, что уже к вечеру начиная с северо-западных районов столицы и области начнет идти снег

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Польский МИД удивлен решением СБУ, которая запретила Хоме въезд на Украину
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25/01/2017

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. Робоадам и Робоева

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24/01/2017

АиФ Здоровье № 4. Чего не надо делать на морозе?

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18/01/2017

АиФ на Даче № 1-2. Плодовые саженцы: сделай сам

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28/12/2016

АиФ ПРО № 1-2 (100). Рецепты для праздника

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20/12/2016

АиФ ПРО № 1-2 (112). Юлия Барановская: «Любовь - это в старости держаться за руки!»

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24/12/2016

Лекарственное обозрение № 24. «Ледниковый период» для жизненно важных

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16/04/2016

Лекарственный справочник. Препараты с доказанной эффективностью

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. Робоадам и Робоева 25/01/2017

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