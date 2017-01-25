Надо ли смягчить наказание за домашнее насилие?

Нет, от домашнего насилия страдают самые слабые: дети, старики, женщины, да еще оно и совершается там, откуда человеку некуда бежать

Да, если за побои чужих людей на улице наказывают мягче, чем за побои близких дома — это неправильно

Надо, наоборот, ужесточить наказание за насилие везде: на улице чужих, дома близких

Не знаю, никогда об этом не думал/а