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В Генконсульство РФ в Стамбуле не поступало данных о гибели россиян в клубе 0 363

Ранее стало известно о нападении на ночной клуб

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Всего различные категории звездности получили 870 гостиниц

Мэр Стамбула: при нападении на ночной клуб погибли не менее 35 человек 0 1015

Напомним, что два неизвестных в костюмах Санта-Клауса напали на клуб

Ученые доказали, что Камбербэтч приходится родственником Конан-Дойлу 2 1112

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28/12/2016

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АиФ ПРО № 1-2 (112). Юлия Барановская: «Любовь - это в старости держаться за руки!»

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