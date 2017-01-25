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Президент США не исключает такого шага в контексте сотрудничества с Россией по Сирии, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

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Ранее СМИ сообщали, что Борис Джонсон пришел в ярость, когда узнал, что представителя МИД РФ пригласили на прием в Палату общин

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По словам Линаса Бальсиса, Калининград не был отдан России навсегда

СМИ узнали о проблемах с расшифровкой российских данных о MH-17 7 2527

В прокуратуре Нидерландов заявили, что информация о снимках с радаров предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам
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25/01/2017

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. Робоадам и Робоева

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24/01/2017

АиФ Здоровье № 4. Чего не надо делать на морозе?

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18/01/2017

АиФ на Даче № 1-2. Плодовые саженцы: сделай сам

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28/12/2016

АиФ ПРО № 1-2 (100). Рецепты для праздника

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20/12/2016

АиФ ПРО № 1-2 (112). Юлия Барановская: «Любовь - это в старости держаться за руки!»

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24/12/2016

Лекарственное обозрение № 24. «Ледниковый период» для жизненно важных

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16/04/2016

Лекарственный справочник. Препараты с доказанной эффективностью

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. Робоадам и Робоева 25/01/2017

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