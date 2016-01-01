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Роскосмос изучает возможность коммерческих запусков с «Восточного»
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Россия за сутки передала жителям Алеппо 3,7 тонны гуманитарных грузов
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Ученые из США создали самонаводящихся убийц опухолей мозга
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СК проведет проверку после госпитализации журналиста Кара-Мурзы
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Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле Меламед
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В Красногорском лесопарке нашли тело пропавшей москвички
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В Москве задержана женщина, подозреваемая в заказе убийства матери
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Белый дом анонсировал телефонный разговор Трампа и Порошенко
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Чуркин и Хейли договорились о «тесном взаимодействии» в ООН
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Порошенко освободил от должности перебившего его на брифинге чиновника
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Могерини и Лавров договорились о скорой личной встрече
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Цифровой маркетинг. Каковы особенности продвижения лекарств в интернете
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Трамп подписал указы об ослаблении регулирования финансового сектора США
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Аналитики похвалили Роснефть за разумную трату денег
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С 15 апреля тариф в системе «Платон» вырастет в два раза
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Актеру Садальскому закрыли въезд на Украину
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