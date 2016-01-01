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Вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
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Россияне смогут платить налоги за друг друга
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Производители этих средств, которые выпускают на метаноле — древесном спирте, запрещенном к использованию в потребительских товарах у нас в стране
Наша жизнь, которая порождает бедных, необразованных, спивающихся, асоциальных людей
Не знаю
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