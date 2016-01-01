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Будете ли вы пить суррогаты, если водка станет дороже?
Нет, лучше я буду пить реже, но качественные напитки
Да, спирт — он и в лосьоне спирт
Я водку вообще не пью
Не знаю, как сложатся обстоятельства
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