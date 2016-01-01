ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адыгея
Архангельск
Барнаул
Беларусь
Брянск
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Дагестан
Иркутск
Казань
Калининград
Камчатка
Карелия
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Крым
Кузбасс
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тверь
Тула
Тюмень
Удмуртия
Украина
Ульяновск
Урал
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Черноземье
Чита
Югра
Ямал
Ярославль
Дача
Спецпроекты
Издания АиФ
Федеральный АиФ
ПРОФИЛЬ
Вход
Главная
Свежий номер
Общество
Происшествия
Политика
Деньги
Культура
Спорт
Кухня
Дача
Здоровье
Авто
Недвижимость
Мнения
Еще...
Главная
Свежий номер
Общество
Происшествия
Политика
Деньги
Культура
Спорт
Кухня
Дача
Здоровье
Авто
Недвижимость
Мнения
Какой скоро станет Москва
Убийство Распутина
«АиФ. Доброе сердце»
Детская книга войны
Острый угол
Война на Украине
Алло, цивилизация
Занимательная «отдыхология»
Твои документы!
Все спецпроекты
Еще...
381
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мир
913
Умереть женой Гитлера. Настоящая история Евы Браун
90
Макаки летят на Марс? В единственном питомнике обезьян начали эксперимент
323
Королева заступает на смену. Как Елизавета II занимала английский трон
49
Поезд насмерть сбил двух человек в Москве
182
Российский горнолыжник погиб в Альпах во время схода лавины
437
В Афганистане при сходе лавин погибло более 100 человек
1594
На Урале умертвили собак, которые загрызли ребенка, их хозяев задержали
0
Сенатор Грэм представит новый законопроект о санкциях против РФ
357
Протестующие в Испании потребовали разорвать дипотношения с Украиной
228
Пентагон скрыл тысячи авиаударов в Ираке, Сирии и Афганистане — СМИ
421
Кипр опасается вмешательства РФ в переговоры по объединению страны — СМИ
51
Правила надлежащей аптечной практики. Стоит ли ждать перемен?
268
Кредит по-чёрному. Чем опасны займы у ростовщиков-нелегалов
3080
Базовый алимент. 5 вопросов юристу о выплатах на ребенка
471
Россельхознадзор запретит ввоз яиц из стран, где выявлен птичий грипп
719
Кто лучше представит Россию на «Евровидении-2017». Мнение эксперта
519
Женские слабости. Трое мужчин и одна любовь Валентины Титовой
701
Как остановить разрушение традиций?
1793
Группа Black Sabbath дала свой последний концерт
551
Сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира по хоккею с мячом
3611
Лыжники из РФ заняли весь пьедестал на молодежном чемпионате мира в США
769
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
663
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU
4883
Бандана и сырое молоко. Как сделать натуральный сыр дома
4433
Пряные ароматы. Как правильно обращаться с приправами?
698
Свиные ребрышки, запеченные в рукаве
1614
«Бабушкино» сало без варки и рассола
3871
Еда для растений. Из чего делают удобрения?
2815
Дерево‑сюрприз. Какие диковинки бывают среди рябин?
1519
«Змеиная пальма». Чем интересны аморфофаллюсы
2885
Высеиваем и стимулируем. Как проверить семена на всхожесть
201
Прятки длиной в 24 часа. Как уберечь ребёнка от глупых и страшных игр
160
Угроза мозгу. Как защититься от менингита?
175
Секрет её молодости. Как замедлить увядание?
397
Сахарный вопрос. Какие есть мифы об уровне глюкозы в крови?
16320
Самые лучшие внедорожники до 1,2 млн руб
84590
Пределы морозостойкости. При какой температуре уже нельзя заводить мотор?
573
«Перехват» у метро. Где в 2017 году откроются новые автомобильные стоянки?
356
В Москве камеры начали фиксировать машины, не пропускающие пешеходов
277
Бумага удержит дом? Подводные камни новой системы регистрации недвижимости
290
Собянин: в Москве завершена реставрация 33 храмов и монастырей
1077
Перестарались. При чистке крыши коммунальщики повредили автомобиль
3351
На льготы по капремонту для пожилых граждан РФ выделили 2,38 млрд рублей
701
Как остановить разрушение традиций?
1120
Александр Энгельгардт: Львиная женская доля
10499
Белорусский патриотизм на антироссийской почве
578
Налоги со взяток
Огород
Сад
Цветы
Стройка и дизайн
Помощь юриста
Календарь
Еще...
5292
Какие поправки о жилых строениях в СНТ внесены в Налоговый кодекс РФ?
3547
Что такое карвинг?
3871
Еда для растений. Из чего делают удобрения?
6884
Загадка кадастровой стоимости. От чего зависит размер налога на землю
2815
Дерево‑сюрприз. Какие диковинки бывают среди рябин?
1519
«Змеиная пальма». Чем интересны аморфофаллюсы
2885
Высеиваем и стимулируем. Как проверить семена на всхожесть
1468
Злаки в снегу. Мискантусы помогут украсить ваш сад зимой
5302
В чём особенность зимнего посева цветов?
5104
Личный опыт: делаем мини-огород на подоконнике
6126
Чёрный принц, Эльф или Аделина? Выбираем сорт томатов
2831
Саженцы в деталях. Выращиваем посадочный материал плодовых культур
5489
Зимняя пауза. 6 заданий для дачника
2434
Снежное утепление. Как правильно укрывать растения от мороза?
6134
Лунный календарь садовода и огородника с 17 января по 9 февраля
4721
Как украсить наружные стены дачного дома при помощи подручных средств?
3222
Нужно ли чистить плодовые деревья от снега?
16427
Кофейная гуща как удобрение: польза или вред?
36676
Налог на имущество: порядок расчёта для пенсионеров
31677
Зачем вырезать все побеги ремонтантной малины весной?
Загрузить ещё 20
Мозг себе на уме. Что за «существо» живёт в нашей черепной коробке?
Новости прошлого. Музеи Кремля открыли уникальный туристический маршрут
Недорого и небанально. Куда поехать на 23 февраля?
1
Актуальные вопросы
Чем завершились переговоры Трампа с Порошенко?
В чем суть скандала вокруг Бекхэма?
В чём суть взаимных претензий России и Белоруссии?
Все вопросы
Популярные
Комментируемые
Популярные
24 часа
Неделя
Месяц
Чем завершились переговоры Трампа с Порошенко?
Трамп ответил журналисту Fox News на обвинения в адрес Путина
Саакашвили предсказал Украине статус европейской сверхдержавы
Лыжники из РФ заняли весь пьедестал на молодежном чемпионате мира в США
СМИ: британские эсминцы уязвимы для российских подлодок
Можно ли позволять ребёнку спать с кошкой в одной кровати?
Лавров рассказал, почему Россия ввела ответные меры на санкции ЕС
СМИ: Трамп пока не знает, какие отношения у него сложатся с Путиным
Террористы могли отследить самолет Терезы Мэй через интернет – СМИ
На Урале найдено тело девочки, предположительно, загрызенной собаками
Врача подмосковной больницы подозревают в насилии над пациенткой реанимации
Нож возле подушки. Как я провела сутки в хостеле
«Все снесло». Кому выгоден фейк про разрушение Керченского моста
«Скотина, жри Гондурас». На украинском ТВ одобрили гибель жителей Донбасса
10 американских звезд, которые поддерживают Дональда Трампа
Пределы морозостойкости. При какой температуре уже нельзя заводить мотор?
Строительство моста через Керченский пролив
СМИ: власти приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
Прибавка от государства. Что будет с пенсиями и соцвыплатами в 2017 году?
Его хватало на всех. Секрет семьи Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской
Какое давление считается нормальным, пониженным и повышенным?
Налоги, девальвация, ЖКХ. Что сделает россиян беднее в 2017 году?
Огоньку не найдётся? Как нельзя «прикуривать» автомобиль
Какой уровень сахара считается нормальным?
Врача подмосковной больницы подозревают в насилии над пациенткой реанимации
Минобороны ответило на слова Майкла Фэллона о «позоре» «Адмирала Кузнецова»
Нож возле подушки. Как я провела сутки в хостеле
«Все снесло». Кому выгоден фейк про разрушение Керченского моста
Пугачева ответила на петицию против ее появления в новогодних эфирах
Украинские «вундервафли». Чем Киев победит «российских агрессоров»?
Комментируемые
24 часа
Неделя
Месяц
Саакашвили предсказал Украине статус европейской сверхдержавы
РФ готова пройти часть пути для восстановления отношений с США — Лавров
Евросоюз может продлить санкции против РФ на полгода — СМИ
СМИ: британские эсминцы уязвимы для российских подлодок
Пенс: снятие санкций с России зависит от изменения ее позиции
Школьники в США побили сверстника за бейсболку с пропрезидентским слоганом
На Урале найдено тело девочки, предположительно, загрызенной собаками
Лыжники из РФ заняли весь пьедестал на молодежном чемпионате мира в США
СМИ: во Франции у обедавших в «Макдоналдс» солдат украли оружие
Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге официально передан РПЦ
Успешная ТРАМПлантация
СМИ: власти приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
Минфин предлагает понизить курс рубля на 10%
Чуркин ответил на слова Хейли о санкциях и Крыме цитатой из конституции США
Порошенко доигрался
Саакашвили предсказал Украине статус европейской сверхдержавы
Белорусский патриотизм на антироссийской почве
Миссия ОБСЕ обнаружила танки и РСЗО в Авдеевке
Работу Путина на посту президента одобряют более 85% россиян
В Донбассе за два дня погибли почти 80 украинских силовиков - Басурин
Уроки великого Гэтсби. Большое богатство – благо или беда?
Успешная ТРАМПлантация
На русских качелях. Каково состояние народа в оценках социологов?
СМИ: власти приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
Минфин предлагает понизить курс рубля на 10%
Это безобразие нужно было прекратить
Как Майдан похоронил ведущие предприятия Украины
Депутат Рады: украинская армия проведет парад на Красной площади
Пугачева ответила на петицию против ее появления в новогодних эфирах
На Украине переименуют морские порты с советскими названиями
О чём бы вы хотели прочитать в следующем номере «АиФ Про Кухню»?
Как испечь торт
Как испечь блины
Как испечь хлеб
Ответить
Архив опросов
/aif.ru
/aif_ru
/aifonline
/aifru
Аргументы и Факты
Твиты пользователя @aifonline
0
0
0
0
Новое на AIF.ru
Популярные