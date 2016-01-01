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По морозу – за саженцами. Можно ли сажать крупномеры зимой?
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Мастерская Деда Мороза. Делаем новогодние украшения своими руками
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Праздник без забот. 5 новогодних блюд, которые можно приготовить заранее
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Как сделать букет из конфет?
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Лунный календарь садовода и огородника с 26 декабря по 17 января
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Работаем по расписанию. Календарь дачника‑2017
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Календарь дачника-2017. Февраль
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Календарь дачника-2017. Апрель
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Календарь дачника-2017. Июнь
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Календарь дачника-2017. Ноябрь
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Календарь дачника-2017. Июль
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Календарь дачника-2017. Январь
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Календарь дачника-2017. Май
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Календарь дачника-2017. Декабрь
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Календарь дачника-2017: Октябрь
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Календарь дачника-2017. Март
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Календарь дачника-2017. Август
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Календарь дачника-2017. Сентябрь
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Ледяные затеи. Как сделать новогодние подсвечники для сада
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Как сделать специальную подсветку для растений?
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Алкоголь и машина. Когда можно сесть за руль после застолья?
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С Новым годом, СБУ! Звезде фильма «Горько!» запретили въезд на Украину
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