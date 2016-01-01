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У вас есть долги?
Да, у меня квартира (дом, машина) куплена в кредит
Да, взял/а небольшой кредит для приобретения потребительских товаров
Только небольшие долги, которые надо вернуть друзьям или родственникам
Нет, ни у кого взаймы не беру
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