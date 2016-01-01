ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адыгея
Архангельск
Барнаул
Беларусь
Брянск
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Дагестан
Иркутск
Казань
Калининград
Камчатка
Карелия
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Крым
Кузбасс
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тверь
Тула
Тюмень
Удмуртия
Украина
Ульяновск
Урал
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Черноземье
Чита
Югра
Ямал
Ярославль
Дача
Спецпроекты
Издания АиФ
Федеральный АиФ
ПРОФИЛЬ
Вход
Главная
Свежий номер
Общество
Происшествия
Политика
Деньги
Культура
Спорт
Кухня
Дача
Здоровье
Авто
Недвижимость
Мнения
Еще...
Главная
Свежий номер
Общество
Происшествия
Политика
Деньги
Культура
Спорт
Кухня
Дача
Здоровье
Авто
Недвижимость
Мнения
Какой скоро станет Москва
Убийство Распутина
«АиФ. Доброе сердце»
Детская книга войны
Острый угол
Война на Украине
Алло, цивилизация
Занимательная «отдыхология»
Твои документы!
Все спецпроекты
Еще...
0
В РФ будут производить аналог лунного грунта с помощью плазменной установки
2
Есть только МиГ? Эксперт о мировом спросе на новый российский самолёт
31
В Кремле появится новый музей археологии
58
Уроки столетия
436
СМИ: драка в центре Москвы произошла из-за бутылки спиртного
339
Рабочий погиб в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе
184
Шесть человек получили ранения во время стрельбы в Чикаго
312
На Украине в Днепр попало 300 тонн мазута с тонущей баржи
185
Меланья Трамп подарила жене Обамы блюдо – эксперт Tiffany
135
«Великая американская стена». Как выглядит граница Мексики и США
570
Минобороны ДНР: в Донбасс прибыли украинские снайперы
208
Путин: Россия будет двигаться вперед благодаря достижениям граждан
1241
Хронический обвал. Падение реальных доходов в России ускорилось почти вдвое
332
Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедных
94
Индекс Nikkei 225 вырос до максимального за 17 лет значения
1481
«Газпром» заявил о рисках поставок газа в Европу из-за Польши
43
Американская загадка. Зачем ЦРУ изучало цены на водку в СССР?
30
Ялтинскую студию хотят передать в федеральную собственность
449
СМИ: Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем
798
Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов»
112
СМИ: защитник «Челси» Бранислав Иванович переходит в «Зенит»
327
Илья Авербух: «Наши фигуристы поборются за медали в каждом виде программы»
366
Российские спортсмены на Чемпионате Европы по фигурному катанию
379
Глава Федерации биатлона Украины призвал не обвинять россиян голословно
11
Утиная ножка конфи с картофельным пюре и соусом Мерло
58
Каймак шурпа
25
Глёг красный
775
Мыть или не мыть? Как подготовить к приготовлению различные продукты
544
Злаки в снегу. Мискантусы помогут украсить ваш сад зимой
4254
Личный опыт: делаем мини-огород на подоконнике
5137
Чёрный принц, Эльф или Аделина? Выбираем сорт томатов
2527
Саженцы в деталях. Выращиваем посадочный материал плодовых культур
1690
Второй мозг. Почему так называют кишечник
1016
Что под шапкой? Какой уход нужен волосам зимой
478
Осторожно, мороз! Как защититься от холода
2907
Живой труп. Что такое «психологическая смерть»?
746
Народные советы «отморозкам». Как не дать машине замерзнуть?
1031
Закалка климатом: как автомобили испытывают морозом?
493
Из-за непогоды Москва стоит в пробках
624
Отдать «натурой». Автовладельцам нужен ремонт, а не деньги по ОСАГО
184
Парк по месту жительства. В Москве появятся новые места отдыха на природе
463
Москвичи выберут более 580 объектов для благоустройства города
146
Москвичи выберут 580 объектов для благоустройства на «Активном гражданине»
803
Спасибо, палочки-выручалочки!
58
Уроки столетия
830
Не уступать, а сотрудничать
515
Мы до сих пор живём в тени революции 1917 года
5615
Уроки великого Гэтсби. Большое богатство – благо или беда?
Огород
Сад
Цветы
Стройка и дизайн
Помощь юриста
Календарь
Еще...
544
Злаки в снегу. Мискантусы помогут украсить ваш сад зимой
4005
В чём особенность зимнего посева цветов?
4254
Личный опыт: делаем мини-огород на подоконнике
5139
Чёрный принц, Эльф или Аделина? Выбираем сорт томатов
2528
Саженцы в деталях. Выращиваем посадочный материал плодовых культур
4984
Зимняя пауза. 6 заданий для дачника
2050
Снежное утепление. Как правильно укрывать растения от мороза?
5175
Лунный календарь садовода и огородника с 17 января по 9 февраля
4458
Как украсить наружные стены дачного дома при помощи подручных средств?
3137
Нужно ли чистить плодовые деревья от снега?
15597
Кофейная гуща как удобрение: польза или вред?
35019
Налог на имущество: порядок расчёта для пенсионеров
31094
Зачем вырезать все побеги ремонтантной малины весной?
5487
4 секрета северного винограда. Как вырастить плодоносящее растение
4432
Огород на подоконнике. Можно ли вырастить огурцы, помидоры и перец дома?
5518
Огурцы для засола. Какие сорта подойдут для заготовок
2777
Годен до… Сколько могут храниться семена цветов?
2065
Колумнея на вашем окне. Выращиаем неприхотливую красавицу дома
2259
По морозу – за саженцами. Можно ли сажать крупномеры зимой?
2696
Мастерская Деда Мороза. Делаем новогодние украшения своими руками
Загрузить ещё 20
Фаворитка Петра Великого. 10 фактов из жизни Анны Монс
ВВП у микрофона. Песни, которые публично исполнил Владимир Путин
Нейский тоннель. Насте необходимы лекарства, чтобы хоть немного вырасти
1
Актуальные вопросы
Когда приватизация жилья россиянами может стать платной?
Какую песню спел Путин на встрече со студентами МГУ?
Чем завершились переговоры по Сирии в Астане?
Все вопросы
Популярные
Комментируемые
Популярные
24 часа
Неделя
Месяц
Минобороны ответило на слова Майкла Фэллона о «позоре» «Адмирала Кузнецова»
Киев хочет право голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
Фаворитка Петра Великого. 10 фактов из жизни Анны Монс
Британский министр назвал «кораблем позора» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Фото и видео с проходящим Ла-Манш «Адмиралом Кузнецовым» выложили в Сеть
Тест: Иван IV или Генрих VIII?
Кадыров отреагировал на слова Васильевой о ношении хиджабов в школах
«Штрафные батальоны». Успех россиян на ЧЕ по биатлону — повод для скандала?
ВВП у микрофона. Песни, которые публично исполнил Владимир Путин
Массовая драка произошла на Страстном бульваре в центре Москвы
Огоньку не найдётся? Как нельзя «прикуривать» автомобиль
Чем храм отличается от церкви?
Минобороны ответило на слова Майкла Фэллона о «позоре» «Адмирала Кузнецова»
На инаугурационном параде Трампа развернули российский флаг
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
Дочь Клинтонов вступилась за сына Трампа
Чем полезна лимонная вода?
Киев хочет право голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
Гений с маслобойного завода. Чем Павел Шпрингфельд покорил СССР?
Сердечный хамелеон. По каким признакам распознать грудной остеохондроз?
Какое давление считается нормальным, пониженным и повышенным?
В крушении Ту-154 закрылки ни при чём, а вот к стойке — большой вопрос
СМИ узнали о последних словах пилота разбившегося Ту-154
Огоньку не найдётся? Как нельзя «прикуривать» автомобиль
Что за шары катают соседи сверху?
Налоги, девальвация, ЖКХ. Что сделает россиян беднее в 2017 году?
Какой уровень сахара считается нормальным?
Пугачева ответила на петицию против ее появления в новогодних эфирах
Это безобразие нужно было прекратить
«Я не виноват!». Петербуржец «случайно» убил и расчленил жену и детей
Комментируемые
24 часа
Неделя
Месяц
Британский министр назвал «кораблем позора» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Киев хочет право голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
Минобороны ответило на слова Майкла Фэллона о «позоре» «Адмирала Кузнецова»
Кадыров отреагировал на слова Васильевой о ношении хиджабов в школах
Реальные доходы россиян в 2016 году упали на 5,9%
Татьяну Лебедеву лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине
Мадлен Олбрайт заявила о готовности стать мусульманкой из-за указов Трампа
61% россиян выступили за запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
Не уступать, а сотрудничать
Путин спел со студентами МГУ песню о космонавтах
Уроки великого Гэтсби. Большое богатство – благо или беда?
Британский министр назвал «кораблем позора» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Объявление тотальной украинизации. Чем грозит Киеву принятие закона о языке
Песков надеется, что Путин будет избираться на новый президентский срок
Минтруд ожидает снижения реальных пенсий в ближайшие три года
Жириновский предложил пенсионерам и творческим людям переехать на север
Чубайс рассказал об атмосфере ужаса на форуме в Давосе
Порошенко заявил, что отказ Киева от Донбасса не приведет к миру
Оплатить проезд или оплатить за проезд — как правильно?
Шойгу поручил укрепить войска на юге России из-за ситуации на Украине
Ложь во имя спасения? Что питает истерику европейской элиты
На русских качелях. Каково состояние народа в оценках социологов?
Это безобразие нужно было прекратить
Как Майдан похоронил ведущие предприятия Украины
Депутат Рады: украинская армия проведет парад на Красной площади
Пугачева ответила на петицию против ее появления в новогодних эфирах
На Украине переименуют морские порты с советскими названиями
Уроки великого Гэтсби. Большое богатство – благо или беда?
На Украине запустят производство американского стрелкового оружия
Опрос: третья мировая война может начаться в ближайшее время
О чём бы вы хотели прочитать в следующем номере «АиФ Про Кухню»?
Как испечь торт
Как испечь блины
Как испечь хлеб
Ответить
Архив опросов
/aif.ru
/aif_ru
/aifonline
/aifru
Аргументы и Факты
Твиты пользователя @aifonline
0
0
0
0
Новое на AIF.ru
Популярные